بعد الانقلاب.. الاتحاد الأوروبي يُعلن وقف دعم ميزانية النيجر

أعلن الاتحاد الأوروبي، قراره بوقف دعم ميزانية النيجر بعد الانقلاب، وتجميد كل أشكال التعاون الأمني مع النيجر على الفور، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الدولية، اليوم السبت.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تجميد كل أشكال التعاون الأمني مع النيجر على الفور.

وقبلها، قال الاتحاد الإفريقي إنه يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات.

وأصبح الجنرال عبد الرحمن تشياني الحاكم العسكري الجديد للنيجر، بعد أن أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن ذلك، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي صباح الجمعة، في حين لا يزال الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم محتجزاً لدى كتيبة الحرس الرئاسي منذ فجر الأربعاء الماضي.

وقاد تشياني انقلاباً عسكرياً أبيض بصفته قائد كتيبة الحرس الرئاسي، قبل أن يدعمه قائد الأركان العامة للجيش وقيادات عسكرية وأمنية أخرى عدة، الخميس، في خامس انقلاب عسكري تعرفه النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وجاء في البيان، الذي بثه التلفزيون الحكومي، أن المجلس العسكري الحاكم للبلاد اختار الجنرال تشياني رئيساً له؛ وهو ما يعني أنه القائد الجديد للبلاد.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت مصادر إعلامية في النيجر، أن الجنرال تشياني، هو قائد التمرد العسكري الذي استيقظت عليه نيامي.

وأرجعت ذات المصادر أسباب التمرد، إلى أن الرئيس محمد بازوم، كان ينوي إقالة الجنرال عمر تشياني، قبل أسابيع.

وأوضحت، أن الجنرال تشياني، كان مقربًا من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تشير بعض المصادر إلى قوة نفوذه في الدولة، عبر ولاء جنرالاته السابقين.

وقالت إن بازوم ينوي تغيير بعض رموز النظام السابق، الأمر الذي أحدث خلافات مع إيسوفو.

وكان عناصر من الحرس الرئاسي، قد حاصروا بازوم داخل القصر، قبل أن يبدأ الأخير بمفاوضاتهم.

أعمال عنف في عاصمة النيجر:

هذا وسادت حالة من القلق حول العالم في "بلد اليورانيوم" بعدما أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس بازوم، الأربعاء، وذلك تفادياً للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة. جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش، الخميس، فيما اندلعت أعمال عنف في عاصمة النيجر عقب الانقلاب.

وفي وقت سابق كان رئيس النيجر المعزول محمد بازوم قال إن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل، ومن جانبه أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسا للحكومة بالنيابة، داعياً للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكداً أن حكومة بازوم هي "الحكومة الشرعية".

جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة، الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

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