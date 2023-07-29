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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستشار رئيس النيجر: الشعب لا يوافق على الانقلاب

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر


صرح إنتينيكار الحسن المستشار الخاص لرئيس النيجر بأن الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد لا يحظى بتأييد شعبي، وأن تصريحات زعيم الانقلابيين تهدد الوحدة الوطنية.

وقال الحسن في حديث تلفزيوني أمس الجمعة، إن "الشعب لا يوافق على الانقلاب"، و"لا نجد أي سبب لقيام بعض العسكريين بالانقلاب على السلطة".

وحذر المستشار الرئاسي من أن تصريحات قائد الحرس الرئاسي اللواء عبد الرحمن تشياني زعيم الانقلابيين، تهدد وحدة النيجر، وقال: ""لم تسفك الدماء حتى الآن، ولكن كلام الانقلابيين قد يشعل حرائق".

وأكد الحسن أن رئيس البلاد محمد بازوم لا يزال محتجزا داخل القصر الرئاسي، لكن يسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي، وأضاف أن الرئيس كان على اتصال مع مسؤولين أجانب و"قدموا له الدعم الكامل".

وكان تشياني ظهر على شاشات التلفزيون يوم الجمعة ليقرأ بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، ثم أعلن رئيسا للدولة من جانب أقرانه. وبرر تشياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية

وفي وقت سابق صرح مساعدان مقربان من رئيس النيجر بأن الانقلاب وقع "لمصالح شخصية".

ودان مجلس الأمن الدولي بشدة الانقلاب في النيجر ودعا للإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس بازوم.

 

 

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