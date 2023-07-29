مش مصيف بس.. الإسكندرية مقصد سياحي وأثري فريد

يعتبر الكثيرون محافظة الإسكندرية الجميلة، مصيف فقط، لذا يزورونها في فصل الصيف للتمتع ببحرها والجلوس على الكورنيش، ولم يتلفتون للمقاصد السياحية والأثرية التي يجب زيارتها، إذ تضم المحافظة العشرات من الأماكن السياحية والأثرية التي تصلح للتثقيف والتنزه أيضًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، 10 مقاصد سياحية وأثرية يجب زيارتها في الإسكندرية.

قلعة قايتباي

واحدة من أجمل القلاع في مصر، وأقدم مكان سياحي وأثري في محافظة الإسكندرية، ويعود بناءها لعام 1477 م.

مكتبة الإسكندرية

تقع في منطقة الشاطبي، وهي واحدة من أجمل المعالم السياحية في الإسكندرية، وتضم أرشيف ثقافي وتاريخي وأثري عظيم، وتعد مقصد للباحثين والمثقفين من أرجاء الجمهورية كافة.

عمود السواري

يعود إلى العصر الروماني، إذ يعد من الآثار ومعالم الإسكندرية الهامة، ويبلغ ارتفاعه 27 متر.

متحف الإسكندرية القومي

يضم المتحف المئات من الآثار المصرية التي ترجع لمختلف العصور بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث.

متحف المجوهرات الملكية

يقع المتحف في منطقة زيزينيا، ويضم حوالي 11 ألف قطعة من أثمن مجوهرات الأسر المالكة في مصر، وهي أسرة محمد علي.

المتحف اليوناني الروماني

يضم المتحف مجموعة كبيرة من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية والتي ترجع غالبيتها للعصر البطلمي والعصر الروماني.

قصر المنتزه

يتميز بموقعه الجميل على شاطئ الإسكندرية، ويعتبر مقصد للفسحة والتنزه، ويضم مجموعة من الآثار الجميلة التي يرجع تاريخها لأكثر من 100 عام.

المسروح الروماني

هو من الآثار الرومانية ويقع في كوم الدكة، ويرجع بناؤه لبداية القرن الـ 4 الميلادي.

حدائق وقصر انطونيادس

يقع القصر في حي سموحة، ويرجع تاريخه إلى العصر البطلمي.

حديقة حيوانات الإسكندرية

تقع في حي المنتزه، وتعتبر ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر.