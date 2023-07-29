إنشاء عدة ميادين جديدة بشرم الشيخ استكمالا لتطوير وتجميل المدينة

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عرض تفصيلي استعراض فيه مخطط إنشاء 6 ميادين جديدة بمناطق وأحياء المدينة منها سكن العاملين، وشارع مجلس المدينة خلف دلتا، وأمام المحكمة، وشارع المدارس، وميدان مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

جديرا بالذكر ان ضمن هذه الميادين ميدان لعامل النظافة تقديرا لدورهم الفعال في ظهور المدينة بالشكل اللائق أمام جميع الوفود والزائرين، وذلك ضمن أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ واستكمالا لأعمال إنشاء الميادين التي تمت قبل مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

ووجه المحافظ ان تلك الميادين يتم إنشاؤها عن بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، والشركات الكبرى العاملة في نطاق المدينة ضمن اعمال المشاركة المجتمعية