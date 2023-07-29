أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات في الأسواق التجارية وسوق العبور في بداية تعاملات، اليوم السبت، 29 يوليو 2023، إذ استقرت الأسعار، وجاءت كالآتي:

إليكم أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية:

الخضراوات

تبدأ أسعار كيلو الطماطم من 4 حتى 6.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيهات، وكيلو البصل من 12 إلى 17 جنيها، وكيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، والجزر من دون عروش 7 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 22 جنيهًا.

وسجل أسعار الفلفل الرومي البلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي الصوب من 6 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 6 إلى 9 جنيه، والفلفل الحامي الصوب من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.

وحقق أسعار كيلو الخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، وكيلو الخيار الصوب من 6 إلى 9 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

أما كيلو البطاطا فقد سجل من 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5.5 جنيهات.

سجل أسعار القرنبيط الواحدة 2 كيلو من سعر 3 إلى 4 جنيهات، وقرع العسل (الواحدة 6 كيلو) 18 إلى 24 جنيهًا، والكرنب الواحدة 3 كيلو بسعر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) بسعر 6.5 جنيه، والكرنب سلاطة 2 كيلو بسعر 8 جنيهات، والقثاء بسعر 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الخضراوات

وسجل الخس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، والخس الأحمر 2 جنيه، والكابوتشي 5 جنيهات للواحدة، والكرنب السلاطة الواحدة بـ5 جنيهات، والبوركلي بسعر 5 إلى 8 جنيهات للواحدة، واللفت بسعر 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر بسعر 2 إلى 4 جنيهات، والشبت (100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا، والبقدونس ( 100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا.