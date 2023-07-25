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الكابوريا بـ 200 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق حالتها متأخرة جدًا.. القصة الكاملة لطفلة المترو
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

سجلت أسعار الخضراوات في الأسواق، اختلافات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 3.75 جنيه، كما تصل أسعار الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا، ويسجل الخيار البلدي 10 جنيهات.

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وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بالأسواق.

اسعالر الخضروات

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

الطماطم:- من 3.75 لـ 6.25 جنيه.

البطاطس:- من 8 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 4 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 6 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 14 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 5.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل حامي بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

ملوخية:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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