أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الخضراوات في الأسواق، اختلافات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 3.75 جنيه، كما تصل أسعار الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا، ويسجل الخيار البلدي 10 جنيهات.

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وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بالأسواق.

اسعالر الخضروات

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

الطماطم:- من 3.75 لـ 6.25 جنيه.

البطاطس:- من 8 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 4 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 6 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 14 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 5.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل حامي بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

ملوخية:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.