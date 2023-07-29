تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات ودية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم فترصد لكم الوفد أبرز الأحداث الرياضية كالتالى:

جدول مواعيد المباريات الودية اليوم

تقام مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد فى تمام الساعة 12 صباحا يوم الأحد

كما يلعب ريال سوسييداد أمام باير ليفركوزن فى تمام الساعة 7 مساء

ويخوض فريق مونبلييه مواجهة أمام نظيره سانت إيتيان فى تمام الساعة 7 مساء

ويواجه فريق سبورتينج براجا نظيره نيس فى تمام الساعة 9 مساء

ويلتقى سيلتا فيجو و ليون فى تمام الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

يعلب منتخب السويد ونظيره إيطاليا فى تمام الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

كما يلتقى منتخب فرنسا مع نظيره البرازيل فى تمام الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

ويواجه منتخب بنما نظيره جامايكا فى تمام الساعة 3:30 عصرا