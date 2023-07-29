السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات ودية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم فترصد لكم الوفد أبرز الأحداث الرياضية كالتالى:

 

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الزمالك يوضح تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

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طارق السيد يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

 

جدول مواعيد المباريات الودية اليوم 

 

تقام مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد فى تمام الساعة 12 صباحا يوم الأحد

كما يلعب ريال سوسييداد أمام  باير ليفركوزن فى تمام الساعة 7 مساء

ويخوض فريق مونبلييه  مواجهة أمام نظيره سانت إيتيان فى تمام الساعة  7 مساء

ويواجه فريق سبورتينج براجا نظيره  نيس فى تمام الساعة 9 مساء

ويلتقى سيلتا فيجو  و ليون فى تمام الساعة 9 مساء

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة 

يعلب منتخب السويد ونظيره إيطاليا فى تمام الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

كما يلتقى منتخب فرنسا مع نظيره البرازيل  فى تمام الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

ويواجه منتخب بنما نظيره جامايكا فى تمام الساعة  3:30 عصرا

 

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