ما هو دعاء سيد الاستغفار وما فضله

قد ثبت دعاء سيّد الاستغفار بِما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن شدّاد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ).

بيان فَضْل سيّد الاستغفار فيما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه في ، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ومَن قالَها مِنَ النَّهارِ مُوقِنًا بها، فَماتَ مِن يَومِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، ومَن قالَها مِنَ اللَّيْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فَماتَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ).

الإقرار بتوحيد الله، وتسبيحه، والاعتراف بنعمته، والتبرّء من الذّنوب والمعاصي.

الإقرار بربوبيّة الله، وعبوديّته -عزّ وجلّ-، والوعد بالتوبة والثبات على طريق الحقّ.

تفريج الهموم والغموم، وتيسير الأرزاق، والتوفيق إلى كلّ خيرٍ.

يدلّ سيّد الاستغفار على العديد من الدلالات والمعاني، بيانها فيما يأتي:

قَوْل "اللهمّ أنت ربي": أي أنّ الله وحده القائم على عباده، وخالقهم، والمالك لهم، والمتصرّف فيهم، والمدبّر لأمورهم. قَوْل "لا إله إلّا أنت": توسّلٌ لمغفرة الذُّنوب، وهو الدُّعاء الذي دعا بها يُونس -عليه السلام- وهو في بطن الحوت. قَوْل "خلقتني وأنا عبدك": إقرارٌ من العبد بأنّ الله أوجده وخلقه من لا شيءٍ، وأنّه عبده شَرْعاً وقَدَراً. قَوْل "وأنا على عهدك": إخلاصٌ لله -عزّ وجلّ- في الطاعة. قَوْل "ما استطعت": إقرارٌ من العبد بعجزِه وضعفه. وقَوْل "أعوذ بك من شرّ ما صنعت": أي أنّ العبد يلجأ إلى الله مُستعيذاً منه ممّا يُغضبه، فلا عاصم إلّا هو. قَوْل "أبوء لك بنعمتك عليَّ": اعترافُ من العبد بِنِعَم الله -تعالى- عليه، وشُكره عليها، ويكون شُكْه بالاعتراف والإقرار بها باطناً، والتحدّث بها ظاهراً، وتسخيرها فيما يحقّق رضا الله. قَوْل "وأبوء لك بذنبي": اعترافٌ بالذّنوب، إذ إنّ الاعتراف سببٌ في تكفير الذّنوب.



