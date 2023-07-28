روسيا تنتقد القرار الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا إبادة جماعية

انتقدت "وزارة الخارجية الروسية"، قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن اعتبار المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي "إبادة جماعية للشعب الأوكراني"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة: "نعتبر هذه الخطوة المعادية لروسيا دليلا جديدا على السياسة قصيرة النظر لروما، التي تهدف إلى تشجيع مظاهر رهاب الروس بشكل سافر، والتي تروج لها سلطات كييف ورعاتها".

وأضاف البيان أن "مثل هذه القرارات للمشرعين الإيطاليين، الذين لم يظهروا عمق تحليل الأحداث التاريخية، والحكمة السياسية، بلا شك تعجل آفاق تطبيع العلاقات الروسية – الإيطالية أكثر صعوبة".

المجاعة في أوكرانيا:

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد تبنى يوم 26 يوليو قرارا ينص على اعتبار المجاعة في أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات من القرن الماضي "عمل إبادة جماعية للشعب الأوكراني".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا وإفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة المتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعملات الوطنية.

وصرح الرئيس الروسي تعليقا على نتائج القمة الروسية - الإفريقية: أن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.