بمكياج ناعم نور إيهاب تخطف الاضواء

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت نور إيهاب بإطلالة ساحرة تمزج بين الأناقة والانوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش الساتان البينك وتزينت ببعض الاكسسوارات اللافته به نجوم فضيه لتزيد من نعومة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نور إيهاب

أول ظهور لها كان في مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع داليا البحيري وخالد سرحان .ظهرت في مسلسل يوميات زوجة مفروسة 2 وكان هذا ثاني ظهور لها وقد اظهرت نور مهارتها في مسلسل أبو البنات حيث أدت دور الفتاة الشريرة الذي يختلف تماما مع الأدوار التي أدتها قبل هذا الدور مما جعل منها ممثلة تستطيع تجسيد أي شخصية.