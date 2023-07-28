طرح أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه

طرحت شركة العدل جروب، أغنية "خمسة كل خميس" من فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية.



أغنية "خمسة كل خميس" كلمات مصطفى حدوته و الحان إيهاب كولبيكس.

ابطال فيلم ع الزيرو





في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وكان ظهر محمد رمضان في البوستر الخاص بالفيلم جالساَ في إحدى الأحياء الشعبية ويحتضن ابنه الطفل منذر مهران وبرفقته كلب صغير، وكأنهما يواجهان مصير مجهول ضمن أحداث الفيلم.