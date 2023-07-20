ميزة جديدة في واتساب تتيح بدء محادثة دون حفظ رقم الاتصال

يسمح لك تحديث محرك البحث الخاص بتطبيق المراسلة الفورية واتساب بالعثور على أرقام هواتف خارج دليل الهاتف، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأداة الجديدة.



اتبع "ميزة WHATSAPP الجديدة التي تسمح لك ببدء محادثة دون حفظ رقم جهة الاتصال" لتلقي الإشعارات عند نشر مقالات جديدة حول “ميزة WhatsAPP” الجديدة التي تتيح لك بدء محادثة دون الاتصال.

يمكن بدء محادثة مع شخص في WhatsApp، على الرغم من عدم وجوده في قائمة جهات الاتصال، بفضل التحديث الجديد لمحرك بحث التطبيق.

منذ إنشاء التطبيق، كانت الطريقة الوحيدة لإنشاء اتصال أولي مع شخص آخر هي جدولة رقمه، ومع ذلك، فإن هذا يتطلب مساحة تخزين أكبر، حتى لو استمر الحوار مع هذا الشخص لبضع تبادلات فقط.

حسنًا، باستخدام الأداة الجديدة، يكفي فقط إدخال رقم الهاتف في محرك البحث للعثور على جهة الاتصال.



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ما الخطوات التي يجب اتباعها للبحث عن جهة اتصال دون جدولة على WhatsApp؟



افتح تطبيق WhatsApp

اضغط على زر تسجيل جهة الاتصال الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة

انقر فوق زر محرك البحث الذي يظهر بأيقونة عدسة مكبرة.



أدخل رقم هاتف الشخص المجهول في محرك البحث متضمنًا مفتاح الدولة (+598 على سبيل المثال)، إذا قامت جهة الاتصال بتنزيل التطبيق، فسيتم تنشيط زر الدردشة.



ما هي فوائد الدردشة مع جهات الاتصال دون جدولة على WhatsApp؟



بالإضافة إلى مدخرات التخزين الداخلية، هناك ميزة أخرى لبدء المحادثات على WhatsApp دون جدولة جهة الاتصال غير المعروفة وهي الخصوصية.



عندما يكون لدينا جهة اتصال مجدولة، يمكنهم رؤية صورة ملفنا الشخصي، وساعات الاتصال وانقطاع الاتصال، وحتى حالاتنا، لن يتم رؤية كل هذه البيانات إذا لم تتم جدولة جهة الاتصال.

الوظيفة الجديدة نشطة بالفعل، في حالة عدم تمكينه، يكفي تحديث الإصدار.