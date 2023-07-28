تصريح ناري من رئيس إريتريا بشأن الوضع في أوكرانيا

وصف الرئيس الإريتري، "أسياس أفورقي"، الوضع حول أوكرانيا بأنه حرب أعلنها حلف "الناتو" ضد روسيا، مُشيرًا إلى أن هذه الحرب هي صراع للحلف من أجل الهيمنة على العالم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قال أفورقي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عندما نتحدث عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.. إنها حرب أعلنها حلف "الناتو" ضد روسيا".

النظام الاستعماري:

وأكد بوتين في وقت سابق أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الإفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وأعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، أمس الخميس أن بلاده تعرب عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أكد بوتين أن مشاة البحرية والقوات الجنوبية تظهر بطولة منقطعة النظير وتلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية.

جاء ذلك في حديث صحفي للرئيس الروسي على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ، حيث تابع أن اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية أظهروا بسالة منقطعة النظير، وتم تدميرعدد كبير من المدرعات، يصل إلى حوالي 50 مدرعة، منها 36 دبابة.

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد صعدت من وتيرة عملياتها القتالية في اتجاه زابوروجيه، إلا أن القوات المسلحة الروسية ومجموعة القوات الجنوبية تمكنت من صد الهجمات الأوكرانية، وتكبد الجيش الأوكراني خلال معارك يوم أمس أكثر من 200 شخص، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف.

وقد أصدر بوتين أوامره لتقليد عدد من الجنود الأبطال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الأوسمة وألقاب الشرف من وزارة الدفاع.