حسام موافي يوجه نصائح طبية لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أبرز النصائح الطبية لحجاج بيت الله الحرام، تتمثل في "شرب المياه وأكل الخضراوات والفواكه أخذ قسط من النوم الابتعاد عن الازدحام أهمية المشقة في الحج.



وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة أن ثواب الحج يكون على قدر المشقة.

يجب على الحاج أن يبذل المشقة

وأضاف أن هناك بعض الحجاج يستسهلون أداء مناسك الحج، والبعض يقضي «سعي الحج، الإفاضة، الإحرام، النية، الوقوف بعرفة»، في نصف ساعة، ولكن يجب على الحاج أن يبذل المشقة.

وفي سياق آخر،أكّد الدكتور حسام موافي، أنّ التدخين كارثة وعامل من عوامل الخطورة على الشريان التاجي، ويؤثر تأثيرا سلبيا على مرضى القلب خاصة الذين لديهم دعامات.

وقال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ المدخنين من مرضى القلب يعانون عادة من آلام الصدر بسبب ضيق الشريان التاجي نتيجة التدخين.

مرضى القلب



ونصح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى القلب بضرورة الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد لا يحمد عقباها.



واختتم حسام موافي بالإشارة إلى أن التدخين يؤدي إلى حدوث تغييرات بنيوية في القلب والدم الذي يضخّه إلى الجسم ويُضعف من قدرتهما على أداء وظائفهما بشكل طبيعي.