شركة “إيني” الإيطالية: لا نواجه أي مشاكل في حقل ظهر

بعد تصريحات من الإعلام المعادي بأن حقل ظهر انهار و أن مصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه، وضجة واسعة خلال الفترة الأخيرة ورد من قبل المسئولين.

اكتشاف الغاز من حقل ظهر

وفي أول تصريح من شركة "إيني" الإيطالية، العاملة على اكتشاف الغاز من حقل ظهر، ورد صارم لما تداوله الإعلام المعادي بخصوص وجود أزمة في العاز بمصر.

وأكد أحد المسؤلين بالشركة، أنه لا يوجد مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري للغاز، وهو ما نقلته وكالة "رويترز"، موضحًا أن المجموعة لا تواجه أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء

رد الإعلامي أحمد موسى على ما تداوله الإعلام المعادي بأن حقل ظهر انهار و أن مصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،مساء اليوم أن حقل ظهر به 19 بئرا تم حفرهم بواسطة الشركة الإيطالية «إيني» ومعها 4 شركات أخرى، ويتم حاليا حفر البئر الـ20، باستثمار يصل لـ70 مليون دولار.

إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار

وتابع الإعلامي أحمد موسى: إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار خلال 3 سنوات مقبلة، والحقل به ثروات ستؤدي لحقول أخرى، خاصة أن المشروع بدأ العمل به منذ 2017 بمشاركة 5 شركات «إيطالية، إنجليزية، روسية، مصرية، إماراتية».