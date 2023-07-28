الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القمر يقترن بنجم قلب العقرب الليلة

القمر يقترن بنجم
القمر يقترن بنجم قلب العقرب

 يظهر في السماء مساء اليوم الجمعة 28 يوليو  2023، القمر مقترنًا بنجم قلب العقرب، في الاتجاه الأفقي الجنوبي، وسيكون أفضل وقت لرؤية الحدث الساعة 09:25 مساءً بتوقيت مكة، إذ يفصل بينهما 0.25 درجة في مشهد مرئي بالعين المجردة.

 

 وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنه به، وتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.

 

 وأوضحت الجمعية الفلكية، أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم. 

 

 وتعد النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، نادرة إلى حد ما، وكل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة، تكون إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل النجوم قلب العقرب و منكب الجوزاء).

 

 وأشارت الجمعية إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة، التي تبلغ حوالي  3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية  ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز  بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي  22,100 درجة مئوية. 

 

 قلب العقرب مثل كل النجوم التي تشرق مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكرًا مع نهاية كل شهر، وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر أكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه في ضوء شفق غروب الشمس.

مواد متعلقة

جرذ يهاجم شاكيرا خلال تصوير أغنيتها الجديدة (فيديو)

"مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو

رجل يستضيف القطط والكلاب في متجره خلال هطول الأمطار.. فيديو

قائد فاجنر يرحب بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

السعودية تتخذ إجراء ضد الدنمارك بعد حرق القرآن الكريم

وفاة الأمير تركي آل سعود مستشار الملك سلمان

خبير اقتصادى: "قرارات رئيس الوزراء تحتاج لتنفيذ فعلي من المواطنين والمؤسسات الحكومية"

وزير الري يوجه بتكثيف ندوات التوعية بأهمية تطهير المزارعين للمساقي الخصوصية
الجريدة الورقية