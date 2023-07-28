القمر يقترن بنجم قلب العقرب الليلة

يظهر في السماء مساء اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، القمر مقترنًا بنجم قلب العقرب، في الاتجاه الأفقي الجنوبي، وسيكون أفضل وقت لرؤية الحدث الساعة 09:25 مساءً بتوقيت مكة، إذ يفصل بينهما 0.25 درجة في مشهد مرئي بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنه به، وتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

وتعد النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، نادرة إلى حد ما، وكل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة، تكون إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل النجوم قلب العقرب و منكب الجوزاء).

وأشارت الجمعية إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة، التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.

قلب العقرب مثل كل النجوم التي تشرق مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكرًا مع نهاية كل شهر، وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر أكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه في ضوء شفق غروب الشمس.