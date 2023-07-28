العراق يبكى والنجوم يطالبون بإنهاء حياة خاطفى روح الطفل موسى ولاء

وما زال العالم في موجة غضب بعد كشف تفاصيل مقتل الطفل العراقي "موسى ولاء"، البالغ من العمر 7 سنوات، على يد زوجة أبيه ، وشارك عدد كبير من النجوم و المشاهير في حملة عبر المنصات الرقمية، يطالبوا بإعدام القاتلة أوالقتلة مثلما قال البعض أن الأب قد شارك في هذه الجريمة عندما ترك طفله للمرة الثانية في يد امرأة بلا رحمة ولا شفقة،إذ ظهر الطفل "موسى ولاء"، في مقطع فيديو نشرته الشرطة المجتمعية، وهو يقول "إن الأب تركه في أحد الطرق وطالبه بعدم العودة".

وعندما وجهت للطفل السؤال عن سبب وجود كدمات على جسمه قال إن زوجة أبيه هي من فعلت هذا.

بعدها أخذت الشرطة المجتمعية تعهدًا موقعًا من الأب وزوجته بعدم التعرض للطفل مجددًا وإلا سيتعرّضان للمساءلة القانونية.

شذى حسون:" أطالب بأقصى العقوبات المجرمة ووالده حتى يكونون عبرة"

وقالت الفنانة العراقية شذى حسون في تغريده عبر حسابها الرسمي على موقع توتير: "شد يصير بالعالم شنو هذا العنف اللي ده نشوفه على الاطفال بين اغتصاب و قتل واخرهم الطفل موسى اللي زوجة ابوه كانت تعنف بيه و الكل يدري من اهل ومدرسة واخرهم الشرطة اللي اشتكالهم و شوفهم اثار التعذيب بس ما حد انقذه قتلته بكل وحشية أطالب بأقصى العقوبات المجرمة و والده حتى يكونون عبرة".

تغريده شذى حسون

رحمة رياض : "أبشع جريمة بحق الطفولة "

من جانبها أعربت الفنانة العراقية رحمة رياض عن استيائها من الجريمة عبر حسابها الرسمي عبر موقع توتير الشهير قائلا:" "أبشع جريمة ارتُكبت بحق الطفولة على يد زوجة أب شيطانة بهيئة إنسان، والعياذ بالله منها، وكل من شهد عليها ولم يحرك ساكنًا يعتبر شريكًا بهذا الجرم الشنيع.. الأب.. الجيران.. المدرسة.. الشرطة…".

تغريدة رحمة رياض

ديانا حداد:" نطالب الحكومة العراقية بإعدام قاتلة الطفل موسى ولاء"

وقالت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عبر حسابها الرسمي على توتير : "ما رح نسكت، ونطالب الحكومة العراقية بإعدام قاتلة الطفل موسى ولاء، ووالده، بلا أي رحمة، بعد ما قاما بتعذيب هذا الملاك الصغير بأبشع وسائل التعذيب، وبرضا من والده".

واستكملت حديثها قائلة:"إللي بقهر أنها لابسة الحجاب، حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ خربتِ وشوّهتِ الدين، ربي ينتقم منكِ ومن أبوه أشد انتقام".

تغريدة ديانا حداد

الإعلامي نيشان :"كيف يُعاقَبُ المجرمون؟"

ومن جانبه تساءل الإعلامي اللبناني نيشان في تغريدة له عبر تويتر: "مَنْ قَتَلَ موسى؟ عمره 7 أعوام، مَنْ أَذاهُ بالكهرباء، وعَنَّفَهُ بالسّكّين، وَمَنْ غَضَّ نظرَهُ عن آثار التّعذيب على جسد هذا الطّفل؟ مَنْ الجاني؟ زوجة الأب؟، الأب؟، الأقارب؟، المدرّسون؟ المجتمع؟ كيف يُطَبَّقُ القانون؟ كيف يُعاقَبُ المجرمون؟".

تغريدة الإعلامي نيشان

سهير القيسي:" ونطالب محاكمة يشهد لها التاريخ لكل ظالم لحقوق الطفولة في العراق"

وشاركت الإعلامية العراقية سهير القيسي عبر حسابها الرسمي على توتير قائلا: "المسؤولون في العراق.. الحكومة الموقرة .. إن لم تتم محاكمة علنية، وعقاب علني، لكل قاتل ومعنف لطفل عراقي لن تنتهي هذه الظاهرة".

واستكملت ، "الطفل المغدور موسى ابن حضارة عمرها 7000 عام، كان يذهب للمدرسة وآثار التعنيف على وجهه، أين دور المعلم؟! أين دور الأب؟! أين دور المجتمع؟! فلنطالب جميعًا بعقاب علني، ومحاكمة يشهد لها التاريخ لكل ظالم لحقوق الطفولة في العراق.

سهير القيسي

نيللي مقدسي :" صلواتي برفعها لروحك البريئة"

وفي تغريده قال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي : "كيف ممكن إللي "لا يسمَّى بالإنسان" يرتكب أي جريمة قتل، كيف بطاوعه قلبه وضميره؟ وكيف إذا كان الضحية طفلًا بريئًا، والله العظيم شو هذا الإجرام؟!. قلبي بيتقطع على الولد كل ما بشوف صورته".

وأضافت: "الله يرحمك يا موسى ولاء، صلواتي برفعها لروحك البريئة، الله على الظالم، أنا بآمن بعدلك يارب.

تغريدة نيللي مقدسي

ماغي بوغصن:" شركاء الجريمة بقتل الطفل ولاء موسى كثيرون"

وقالت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن: "الساكت عن الحق شيطان أخرس، شركاء الجريمة بقتل الطفل موسى ولاء كثيرون، الله يرحم روحك الطاهرة، وتطبَّق العدالة على كل مجرم شارك أو سكت عن تعذيبك".

ويذكر أن ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تعرض الطفل من قبل زوجة أبيه للخنق، والضرب، والكي، والطعن بالسكين، والصعق بالكهرباء، وقلع الأظافر، كما أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح بشكل مستمر.