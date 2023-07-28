الأمم المتحدة: "الغليان العالمي بدأ" (شاهد)

موسم الغليان العالمي بدأ.. هكذا عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رؤية المنظمة الدولية بأزمة المناخ العالمية، فقد دعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغيرات المناخية.

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد فيه حالة الطقس العالمي.

شدد غوتيريش على الحاجة لأهداف طموحة جديدة من أعضاء مجموعة الـ20 للحد من الانبعاثات، كما شدد على الحاجة لضمان التزام الأمم المتقدمة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040 والوفاء بالوعود التي قطعتها بشأن التنويل الدولي للمناخ.

جاءت تصريحات جوتيريش بعد توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومرصد المناخ التابع للاتحاد الاوروبي، مضيفًا أن شهر يوليو أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

يشهد نصف الكرة الشمالي موجة حارة غير مسبوقة أدت إلى اندلاع الحرائق تسببت في وفاة آلاف الأشخاص بعدد من الدول.

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفًا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

دعا غوتيريش مرة أخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرًا مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.

أضاف: "الهواء غير قابل للتنفس و الحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

وحث "القادة على القيادة"، مردفًا: "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

كما دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل" محذرًا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".