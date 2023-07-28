سفيان أمرابط هدف الأهلي السعودي التالي

أنهي نادي أهلي جده السعودي ضم الصفقة المدوية منذ ساعات بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي، في واحدة من الإنتقالات القوية لكرة القدم السعودية.

ولم يكتفي الأهلي السعودي بضم هذه الكوكبة من النجوم، ليبدأ سريعًا في فتح المفاوضات مع النجم المغربي سفيان أمرابط لضمه الصيف الجاري.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الجمعة، أن اللاعب المغربي أعطى الضوء الأخضر للأهلي للانتقال إلى صفوفه.

وبدأ الأهلي في مفاوضات متقدمة حاليا مع فيورنتينا من أجل ضم اللاعب الذي يلقي إهتمام أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي وأبرزها مانشستر يونايتد.

يُذكر أن سفيان أمرابط كان قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

رياض محرز هو الصفقة الأعظم في الدوري السعودي

تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي، ومن قبل كان الأسطورة عمر السومة، لكن جمهور الراقي قال أن صفقة رياض محرز هي الأعظم في تاريخ النادي حتى الآن.

أعربت جماهير النادي الأهلي عن سعادتها البالغة بصفقة رياض محرز مشيرة إلى الإنجاز الذي قام به خالد العيسي رئيس النادي الجديد، مؤكدين أن محرز الصفقة الأعظم والأقوى في الدوري السعودي للمحترفين.

تعاقد الأهلي مع رياض محرز لمدة 4 سنوات مقبلة، تنتهي في يونيو من عام 2027، قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

من المقرر أن يلتحق صاحب الـ 32 عامًا بمعسكر الفريق الأول المقام في النمسا حاليًا، واستعدادًا للموسم الجديد والذي سيبدؤه في شهر أغسطس المقبل.