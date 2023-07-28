إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملات عدة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.

وأكد المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات المخالفة كافة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس محمد فتحي، نائب رئيس المركز، والمهندس تيسير عيد، رئيس قرية منشأة الجمال، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، والمهندس عرابي محمد، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الائتمان الزراعي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وأعمال خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 1875 مترًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناحية قريتي منشأة الجمال وقصر رشوان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمركز وإدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات على أراضي الائتمان الزراعي بالفيوم:

وتمكنت الحملة من إزالة عدد 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بقرية الروضة والروبيات، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة إجمالية بلغت 650 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي التي تم استردادها، خصوصًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية كافة من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.