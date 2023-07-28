استلف فلوس.. شاب ينهى حياة صديقه بـ 4 طعنات فى التجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة، جريمة قتل بشعة عندما طعن شاب صديقة 4 طعنات ومزق جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيره بسبب خلافات مالية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفادها وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره فى رد مبلغ مالي كان اقترضه منه، وعندما طالبه المتهم طلب منه المجنى عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.

ودلت التحريات أن المتهم قام بقتل صديقه بـ 4 طعنات ولاذا بالفرار، وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر، أخلت نيابة قصر النيل منذ قليل سبيل المخرج معتز التوني على خلفية تشاجره مع آخرين داخل أحد الفنادق بقصر النيل بعد إتمام التصالح بين الطرفين أمام النيابة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على المخرج معتز التوني وآخرين في مشاجرة نشبت بينهما داخل فندق شهير بمنطقة قصر النيل.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المخرج معتز التوني وآخرين بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.