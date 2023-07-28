الجمعة 28 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

ترحيبات من العمال المصريين بإيطاليا حول مبادرة تسوية الموقف التجنيدى

عيسي اسكندر، رئيس
عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا

رحب الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بالمبادرة التي اطلقتها وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج، “مبادرة تسوية الموقف التجنيدي” والتي سوف تبدء يوم ١٤ أغسطس المقبل ولمدة شهر .


وصرح “اسكندر” باننا قد تلقينا طلبات عديدة من العمال المصريين هنا فى ايطاليا حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعض منهم وخوفهم  في العودة إلى البلاد، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر؛ كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، وبذلك ومن خلال هذة المبادرة وبعد تسوية وضعهم التجنيدى فسوف  يسمح بتجديد جوازات سفرهم والسفر الى مصر ثم العودة مرة اخرى الي ايطاليا لممارسة عملهم .

 

وكانت قد تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

 

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