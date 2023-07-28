توريد 536 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

تواصل شون وصوامع محافظة الشرقية، استقبالها لكميات القمح الموردة من المزارعين، اليوم الجمعة، في سمفونية رائعة من تعاون الجهات المعنية في التسهيل على المزارعين حتى يتم تسليم محصولهم الذهبي.

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم الجمعة من الأقماح بلغ ١٠ أطنان و ٤٣٤ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535 ألفا و 935 طن و207 كيلو قمح.

السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو او مختلطا بالتبن أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة، أضافت وكيلة وزارة التموين أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع ( مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة- مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية) قد بلغت10271 طن والكميات التي تم ظبطها بلغت 915 طن وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.