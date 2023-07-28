 ضبط مسؤول بتهمة الاستيلاء على 280 طن من الردة الخشنة

نجحت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والسيد خالد محمد أحمد مدير إدارة تموين مركز ابنوب ومامورى الضبط القضائى وبالاشتراك مع إدارة مباحث التموين رصد احد مسؤل صرف الردة الخشنه بالمطاحن بالتصرف فى كميات كبيرة تقدر 280 طن باختام وأوراق مزورة بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح الغير مشروع

وياتى ذالك بناء علي تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط

بتشديد الرقابه علي المطاحن وعلي عمليات صرف الرده الخشنه وأحكام السيطرة على عمليات التوزيع والصرف لمن يستحق

البداية كانت بناء على المعلومات الوارده الي المحاسب ممدوح حماد مدير مديرية تموين اسيوط بقيام مسئول الصرف بأحد المطاحن التموينية بأسيوط بالتصرف فى كميات من الردة الخشنة وقيامه بصرف كميات غير مدرجة بالكشوف المرسله من إدارات التموين وكذالك صرفه كميات بأوراق ممهورة باختام و توقيعات مزورة منسوبة للادارات التموينية ومديرينها وكذلك تسليم هذه الكميات بأرقام قومية مزورة

و قام المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنه لفحص مستندات الصرف والتي اتضح من خلال القيام باعمال اللجنه من قيام مسئول الصرف بالمطاحن من التصرف في كميات كبيره من الرده الخشنه

وعليه تم تحرير محضر بالتصرف فى كميه مقدارها 280 طن ردة خشنة وذلك لقيام مسؤل الصرف بالمطحن بالتصرف فيها بدون وجه حق بقصد التربح منها و الاستيلاء على فرق دعم بيع الردة.

