شاكيرا تمزج بين شقاوة الدانتيل ونعومة الجلد

تملك النجمة اللبنانية شاكيرا ذوق مختلف عكس شخصيتها المتمرده التي تنجذب للجرأة والإثارة بلمسة شقية لافتة، وهذا ما أكدته في احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وبدت شاكيرا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوزه صممت من قماش الجلد الناعم بلونه الأسود الأنيق ونسقت عليه بنطال جينز مكشوف من الجانبين المزين بالدانتيل الناعم بنفس لون البلوزه فيما انتعلت حذاء بكعب عال.



أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الطويل الذهبي المموج منسدل بحرية فوق كتفيها ووضعت لمسات هادئة من الألوان الطبيعة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



شاكيرا

شاكيرا إيزابيل مبارك ريپول من مواليد (2 فبراير 1977 -) مشهوره بإسم شاكيرا هى مغنيه كولومبيه من أصل لبناني و كمان شاعره و ملحنه، موسيقيه، سجل منتجه، راقصه، و محسنه, اول ما اتعرفت فى الساحه الموسيقيه من امريكا اللاتينيه فى اوائل تسعينيات القرن العشرين.

اتولدت شاكيرا يوم 2 فبراير 1977 فى مدينة بارانكيلا Barranquilla فى كولومبيا ، وأول شغلها فى الفن كان عندها 13 سنة.



لغتها الأم الإسبانى وتتحدث بطلاقة إنجليزى وبرتغالى.



فى يوم 29 مايو 2010 شاكيرا اتجوزت لاعب كورة القدم الإسبانى جيرارد بيكى (Gerard Pique) .