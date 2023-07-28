أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق الجملة

تشهد أسعار الأسماك باختلاف أنواعها، تغيرات طفيفة اليوم الجمعة، وذلك في أسواق الجملة، وتتراوح أسعار السبيط من 180 لـ 280 جنيهًا، والجمبري من 80 لـ 300 جنيه.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

البلطي:- من 54 لـ 63 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 75 لـ 115 جنيها.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 100 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري:- من 180 لـ 280 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 200 جنيها.

مرجان:- من 40 لـ 60 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 85 لـ 300 جنيها.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 62 لـ 115 جنيه.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 65 لـ 135 جنيهًا.

قاروص:- من 100 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.