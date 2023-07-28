تحرير ‏79661 مخالفة مرورية متنوعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من شن حملاتها المكثفة لضبط الخارجين على القانون، أسفرت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط ‏79661 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79661) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية، (26470) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(988) مخالفة السير بدون تراخيص، (8) دراجات نارية مخالفة، (5) مخالفات موقف عشوائى، (6) مخالفات شروط التراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حدد قانون المرور فى مادته الـ77 طرق محاربة الانتظار في الممنوع والركن أعلى الطرق سواء التريلات أو أى سيارة أخرى، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف، وتوجد فى المادة 68 حالات لا يجوز فيها الانتظار في الممنوع، وهى:

على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها، وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.

أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.

الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.

على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.

على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.

على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.

فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو إنتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق.

فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة.

فى الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقا لتعليمات المرور.