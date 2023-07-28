بلطجية تنهي حياة شاب بطعنات غدر في المحلة الكبرى

لقي شاب عشريني مصرعه وأصيب طفل، بطعنات غدر على يد مجموعة من البلطجية، منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء حملهم الأسلحة البيضاء والشوم وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ مستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المشرحة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتعدي بلطجية من الخارجين عن القانون من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم علي شاب أثناء تواجده بمحل عمله بأحد محلات غسيل السيارات أمام مخزن الأنابيب بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة الأمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بفريق بحث جنائي لسرعه ضبط الجناة مرتكبي الواقعة، كما تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ مستشفي المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى المستشفى .

وتكثف الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة مرتكبي الحادث لتقديمهم إلي العدالة .

فيما وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.