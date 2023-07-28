أبرزهم عمرو دياب وحماقي .. نجوم رفعوا شعار انتهى عصر "السينجل"

احتلت الأغنية السينجل عرش الطرب في السنوات الماضية ولكن صدق من قال دوام الحال من المحال، فبدأ عدد كبيرمن نجوم الطرب والغناء في الوطن العربي منذ بداية صيف 2023، في التجهيزات لألبوماتهم الغنائية الجديدة، ليشهد هذا الصيف على عودة أغلب نجوم الطرب رافعين شعار انتهي عصر السينجل، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الألبومات لكبار الطرب العربي لعام 2023.

نجوى كرم تعود لعرش الألبومات بـ “كاريزما”

تألقت النجمة اللبنانية نجوم كرم سنوات عديدة على عرش الأغاني السينجل مدة لا تقل عن سنوات بشكل متواصل ، إذ كان آخر ألبوماتها في عام2017 بعنوان "مني إلك" ،لتعلن شمس الأغنية العربية النجمة نجوى كرم في صيف 2023 لطرح ألبوم كامل بعنوان "كاريزما" إذ طرحت 6 أغنيات منه حتى الآن، هي "كاريزما" – وهي الأغنية الرئيسة في الألبوم – ثم طرحت"10 دقايق"، "شغل موسيقى"، و"مغرومة بحالي"، "زعلك صعب" و"إني اشتقتلوا"، وتتعاون شمس الأغنية العربية نجوى كرم في ألبومها كاريزما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، على رأسهم ألكسي قسطنطين، وإيميل فهد، وعامر لاوند، ووسام الأمير، والشاب سامر، وعلي حسون، ويتولى توزيع أغلب أغنيات الألبوم الموزع اللبناني فادي جيجي .

نجوي كرم

عمرو دياب ملك السينجل والألبومات كل عام

يتمتع المطرب عمرو دياب ليس بالذكاء الطربي فقد ولكن بالذكاء الفني أيضا فكان حريص أن يوكب عصر السينجل ولكن كان يطرح كل عام ألبوم جديد ليبقى عمرو دياب هضبة الطرب العربي .

وطرح الهضبة أكثر من أغنية "سينجل" خلال الفترة الماضية، بينها أغنية بعنوان "سينجل"، و"بطمن عليك"، و"حبيبي شكرا"، التي قدمها في رمضان الماضي ضمن حملة الدعاية لواحدة من شركات الاتصالات.

أعلن الهضبة عمرو دياب عن طرح ألبومه الجديد خلال منتصف موسم صيف 2023، ويقوم حالياً بتسجيل آخر أغنياته التي يتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، في مقدمتهم أيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، ونادر حمدي، ووسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم، وبدأ دياب في طرح دياب ثلاث أغنيات من البومه الجديد وهم ياليل مع نجله عبد الله، واغنية والله ابدأ وقولي اسمي شهر يوليو الجاري2023 ، وبشكل متتالٍ سوف يطرح الهضبة أغنيات الألبوم منتصف الموسم الصيفي.

عمرو دياب

تامر حسني يطلق ألبومه في فيلم من كلماته وألحانه

اعتاد نجم الجيل تامر حسني أن يجمع بين الأغنية السينجل والفيديو كليب في أفلامه، مثلما حدث في فيلمه الجديد "تاج" حيث طرح حسني بعض أغاني ألبومه الجديد في الفيلم وباقي أغاني الألبوم سيتم طرحها في الحفلات وتصوريها فيديو كليب.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد مع الشعراء تامر حسين، وعمرو المصري، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وألحان تامر علي، ومودي منير، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، بالإضافة إلى شعراء وملحنين آخرين، منهم أسماء يتعاون معها للمرة الأولى، كما سيتضمن الألبوم أغنيات من كلمات وألحان تامر، ويتولى توزيع عدد كبير من أغنيات الألبوم الموزع الموسيقي نابلسي.

تامر حسني

بهاء سلطان يعود مع روتانا إلى عالم الألبومات

يعيش المطرب بهاء سلطان حالة نشاط فني، بعد ركود دام سنوات ، بسبب أزماته مع المنتج نصر محروس، ويستعد سلطان لطرح أول ألبوماته مع شركة "روتانا" خلال صيف هذا العام، بعد أن قدم أغنيتين "سينجل" حقق من خلالهما نجاحاً كبيراً، وهم "دلوقتي عجبينكو"، و"شكر خاص"، ويتعاون سلطان في ألبومه الجديد مع العديد من كبار الشعراء و الملحنين ، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وخالد تاج الدين، ومنة القيعي، ومن الملحنين عزيز الشافعي، ووليد سعد، ومن الموزعين أحمد عادل، وأحمد إبراهيم.

بهاء سلطان

إليسا تدخل عالم إنتاج الأغاني والألبومات

قررت النجمة إليسا أن تنتج ألبومها هذا العام بعد نزاع مع الشركة التي تولت سابقاً توزيع ألبوماتها الغنائية.

وطرحت إليسا الأغنية الأولى التي تحمل عنوان "أنا بتمايل"، من ألبوما الجديد ومن إنتاجها، والتي صورتها مع المخرجة اللبنانية أنجي جمال، لتطرحها قبل طرح الألبوم ، كنوع من الدعاية له، ويتضمن الألبوم أغنيات باللهجة المصرية، وأخرى باللبنانية، وتتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم عزيز الشافعي، وأيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة ، ومحمد يحيى، ومروان خوري، ومحمد رحيم، ورامي جمال، وأمين نبيل، وأحمد إبراهيم.

إليسا

محمد حماقي يعود بـ 10أغنيات دفعة واحدة

طرح الفنان محمد حماقي في العام الماضي أغنيتين فقط هما "أدرينالين"، و"قلبي حبك جداً"، ولهذا قرر تقديم ألبوم كامل في صيف 2023 يضم 10 أغنية، ويتعاون حماقي في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، أغلبهم شارك في صناعة ألبومه الأخير "يا فاتني"، الذي طرح عام 2021، أهمهم، الشعراء أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، والملحنون عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، وعزيز الشافعي، والموزعون أحمد إبراهيم، وتميم، وتوما.

محمد حماقي

أصالة في صيف 2023بـ ألبوم مصري

انتهت المطربة أصالة من اللمسات النهائية لـ ألبومها الجديد، وسيكون الألبوم بأكمله باللهجة المصرية، ومن المقرر أن تطرحه أصالة في موسم صيف 2023.

وتتعاون أصالة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أمير طعيمة ، وتامر حسين، ومحمد يحيى، وتامر علي، وطارق عبد الجابر، وتوما.

أصالة

هشام عباس في صيف 2023بـ "كلامها حلو"

يعود النجم هشام عباس بعد غياب سنوات عن عالم الألبومات، بألبوم جديد بعنوان "كلامها حلو"، ويواصل عباس حالياً تسجيل أغنياته، ويتعاون النجم هشام عباس مع النجم حميد الشاعري في ألحان ألبومه الجديد.