"الوفد" تنفرد بنشر اعترافات "الخال الذئب" في اعتدائه على ابنة شقيقته بكرداسة

عاصرت مصر في القترة الأخيرة جريمة هزت الرأي العام بل هزت قلوبنا جميعا، واشتهرت في ضواحي البلاد بسبب المتهم فيها وهو "الخال" الذي من المفترض في مكانة الأب الروحي والذئب الذي استباح جسد ابنة شقيقته الطفلة، بدلًا من ان يكون لها سندا وعونا على مواجهة الأيام وأن تحتمي في كنفه أصبح ظله له يثير الرعب ويقذف الخوف في نفسها.

حصلت "بوابة الوفد" على نص تحقيقات واعترافات الجاني "رامي.ر" 35 سنة، عامل بإحدى المقاهي، والمجني عليها "ليلي.ع" 20 سنة، ووالد المجني عليها "عبد الخالق.س" 47 سنة عامل، وفي الأسطر التالية نعرض أهم ما جاء بنص التحقيقات واعترافات اطراف القضية.

اعترافات الجاني "الخال" أمام جهات التحقيق:

قال "رامي" في اعترافته امام جهات التحقيق حول الواقعة وودوافع ارتكاب الجريمة:

"ليلي" كانت عند أمي اللى هي جدتها وخالها الكبير زعق معاها عشان كانت بترد على أمي بشكل مش كويس وبعدها أنا ندها عشان اصحالها عندي في شقتي وامها مكنتش موجودة قعدت معاها شوية وبعد كره اعتديت عليها حوالي دقيقة وبعدها هي نزلت وانا قولتلها متقولش لحد حاجة كانت علاقتنا ببعض عادية انا كنت بتعامل معاها عادي بس هي كانت اوققات بتخاف مني وبعد 4 سنين بعد خطوبتها في شهر أكتوبر اللي فات انا روحت البيت عندهم وكنت عارف ان امها وابوها في الشغل وخبطت وهي فتحتلي الباب قعدت معاها شوية وبعد كده اعتديت عليها لمدة خمس دقايق ودي كانت تاني مرة اعاشرها معاشرة الأزواج، بعدها بكام يوم لاقيت المباحث عندي وجابوني على هنا في الاول انكرت اني اعتديت.

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