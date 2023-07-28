تصل لـ 44 درجة.. طقس الجمعة شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة

حالة الطقس اليوم.. كشف الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، حيث يسود طقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

الارتفاع في معدلات الرطوبة

وأضافت أن الارتفاع في معدلات الرطوبة يؤدي إلى الشعور بحرارة الطقس أعلى بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

الملاحة البحرية

بالنسبة البحر المتوسط، هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية ويصل ارتفاع الموج من 1:1,7.. وعلى البحر الأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 38، الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 38، الصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 33، والصغرى 24

مطروح العظمى 30، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 43، الصغرى 30

الغردقة العظمى 41، الصغرى 30

أسيوط العظمى 42، الصغرى 26

سوهاج العظمى 43، الصغرى 27

ارتفاع درجات الحرارة

قنا العظمى 44، الصغرى 30

الأقصر العظمى 43، الصغرى 30

أسوان العظمى 44، الصغرى 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد..