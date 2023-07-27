الأرصاد تكشف لـ "الوفد" موعد انكسار موجة الحر واستقرار حالة الطقس

شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة، موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد تكشف للوفد موعد انكسار موجة الحر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار موجة الحر، حيث قالت إن العالم أجمع يتأثر بتغيرات مناخية بسبب منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، ولكن بسبب تواجدنا على منطقة البحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها.

وعن انكسار موجة الحر، فقد قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في حديثها لبوابة الوفد الإلكترونية، بدايًا من الأسبوع المقبل يوم السبت سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، ولكن ستكون نسب الرطوبة مرتفعة كما هي.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

كما قدم منار غانم نصائح للمواطنين، ونوهت الخروج نهارا أو ارتداء غطاء للرأس وعدم المشى تحت آشعة الشمس مباشرة، مع ضرورة ارتداء الملابس الفاتحة اللون واستخدام كريمات الحماية من الشمس، كما نصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل.

حالة الطقس غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.