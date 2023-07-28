لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر الفرمان السويسري لعودة "بيكهام"

تنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي القرار النهائي من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بشأن عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.



ووافق كولر على عودة محمد شكري لاعب سيراميكا وظهير أيسر الأهلي السابق في ظل وجود بند يسمح بعودته مقابل سداد 7 ملايين جنيه كما وافق كولر على عودة الثنائي صلاح محسن وكريم وليد (نيدفيد) بعد نهاية الإعارة.

وتؤيد لجنة التخطيط فكرة عودة بيكهام لأنه يلعب في عدة مراكز وسيكون حلاً جيداً للجهاز الفني للمشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.



واستفسر كولر من مسؤولي الأهلي عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري خاصة أنه ينتظر هذه المعلومات فيما يخص بداية الموسم المقبل لتحديد إجازته السنوية بجانب خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

