من بنها للمظلات.. الحالة المرورية بالطريق الزراعي

انتظمت حركة السيارات، صباح اليوم الجمعة بالطريق الزراعي، للقادم من بنها متجهًا للمؤسسة والمظلات، كما شهد مطلع كوبرى قها، كثافات متحركة بسبب أعمال الصيانة.

وانتظمت حركة السير بطول الكورنيش من منطقة المظلات وصولًا لميدان عبد المنعم رياض.

نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وفى سياق آخر

إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية .. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى :

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين .

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى .

لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن .

لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة .

لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية .

لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .

لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط .

لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .

لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر .

لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا .

لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ .

لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.

لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية

لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرا ت