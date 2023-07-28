أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية نحو 2155 جنيهًا، ويشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21 يسجل 2155 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1847 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2463 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

التحركات المستمرة لأسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب في مصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق.