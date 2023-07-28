الأعمال المستحبة في يوم الجمعة

يوم الجمعة هو افضل الايام عند الله وقال اهل العلم ان هناك اعمال مستحبة فى يوم الجمعة وهي

صلاة الفجر في يوم الجمعة يتضاعف أجرها العظيم مقارنة بباقي الأيام. الإكثار من الصلاة "على النبي محمد وعلى آله" فقد جاء أنّ الصلاة على محمّد وآله في هذا اليوم تعادل ألف حسنة، وتمحو ألف سيّئة، وأيضاً ترفع ألف درجة. الإكثار من الاستغفار والذكر له فضل عظيم. قراءة القرآن وخاصة سورة الكهف، فقد جاءت الأحاديث الشريفة بأهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفضلها العظيم الذي يحصل عليه المسلم، فمن قرأ كلّ ليلة جمعة سورة الكهف لم يمت إلاّ شهيداً وبعثه الله مع الشّهداء ووقف يوم القيامة مع الشّهداء، هذا ما أكدته الأحاديث الشريفة. الإكثار من الصدقات في هذا اليوم، فالصدقة تتضاعف بشكل مستمر في ليلة الجُمعة ونهارها ألف ضعفها في الأوقات الأخرى. زيارة الأهل وصلة الرحم في يوم الجمعة له فضل عظيم لما ينتج عنه من جبر لخواطر الأهل.