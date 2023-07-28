إخلاء سبيل المخرج معتز التوني إثر مشاجرة بأحد الفنادق الشهيرة

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بإخلاء سبيل المخرج معتز التوني وشاب وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل أحد الفنادق الشهيرة، والموافقة على إتمام الصلح.



وتبادل المخرج الاتهامات مع شاب أمام النيابة حيث اتهمه المخرج بالتحرش بابنة شقيقه وسرقة هاتفها، واتهمه الشاب بالتعدي عليه بالضرب، بدون وجه حق.

وتفاصيل الواقعة بدأت بعدما ألقت شرطة السياحة القبض على المخرج معتز التوني، عقب تشاجره مع شاب في فندق شهير بوسط البلد.

وتبين من التحريات أن المخرج تشاجر داخل أحد الفنادق الكبرى قبل زفاف ابنة شقيقه بساعات قليلة، ما دفع شرطة السياحة لتحرير محضر والقبض على الطرفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لتواجد المخرج في النيابة عقب تشاجره في الفندق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.