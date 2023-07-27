بنزيما يسجل مشاركته الرسمية الأولى مع الاتحاد السعودي

يشارك الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد السعودي ، في مواجهته الأولى الرسمية مع فريقه ، بملاقاة الترجي التونسي الآن لحساب منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية في نسختها المسماة بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاء تشكيل فريق الاتحاد كما يلي :

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وعمر هوساوي وأحمد شراحيلي ومدالله العليان.

خط الوسط: طارق حامد وإيجور كورنادو.

في الوسط الهجومي: جوتا ورومارينهو

خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله وكريم بنزيما.



وبدأت اليوم الخميس منافسات البطولة العربية بـ 4 مواجهات على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي وانتهت بالتعادل من دون أهداف، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف من دون رد ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي .

الزمالك يبدأ مشواره غدًا

ويبدأ فريق الزمالك مشواره في فعاليات البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يلاقي فريق النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وشهدت قائمة الزمالك في منافسات البطولة تواجد كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.