بدرية طلبة تتصدر مواقع التواصل بخناقة نارية مع بلوجر شهيرة

تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشب خلاف بينها وبين البلوجر سلمي الشهير بـ "سلمي سلومة"، وذلك بعدما نشرت البلوجر مقطع فيديو لها، وكانت تتحدث عن كبار السن من الفنانين، وواختصت في حديثها كلامها طلبة، قائلة بدرية طلبة لا يوجد لديها فرصة للمشاركة في أعمال فنية عندما كبرت في السن، مضيفة "الفنانين اللي عجزوا وراحت عليهم وبيحاولوا ياخدوا اللقطة على حساب الجيل الجديد أو البلوجرز اللي طالعين تريند بمعنى أصح".

بدرية طلبة تخرج عن صمتها وترد على البلوجر سلمي

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها وردت على تصريحات«سلمى سلومة» عبر حسابها في تيك توك، قائلة :" طالما أنتي جامدة وبتعرفي تغلطي في اللي أنضف وأحسن منك. ومواركيش أهل يقولوا عيب اتحملي وربنا معاكي".

وسخرت بدرية طلبة منها :" باروكتك عواجيزي أوي هاتي وحدة شبابي طالما أنتي لسه شباب".

https://www.youtube.com/watch?v=5BAF0qOaZu0

بدرية طلبة تحرج سلمي سلومة من جديد

ردت البلوجر علي تعليق بدرية طلبة قائلة :" دي قد جدتي هرد عليها أقولها إيه هعتبرها من الغلابة اللي بتحاول تشتهر على اسمي، انبسطي وخدي اللقطة"، والأمر الذي جعل بدرية ترد عليها من جديد وتهاجمها بقسوة قائلة :" لو أنا قد جدتك يبقى مامتك اتجوزت وهي في ابتدائي، أنا من الناس لما حد بيغلط في حقي مبنامش، وبقدم بلاغات تقفل الصفحات دي، لكن لما بلاقي حد زيك شغله كله يتهان بس بسيبه وبقول ليس على المريض حرج".

بدرية طلبة

كما ردت الفنانة على وصف سلمى لها بـ"الشرشوحة"، ناصحة إياها بألا تضحك على "الإيفيهات" التي تقولها كي تكون كوميديانة بالفعل، واختتمت حديثها "سلميلي على اللي معرفتش تربي".

البلوجر سلمي

خناقة بدرية طلبة مع طليق منة عرفة

وقعت أزمة كبيرة بين بدرية طلبة وطليق الفنانة منة عرفة، حيث انتقدت محمود المهدي، بعد انفصاله عن منة عرفة وهجومه على نقيب الفنانين، الدكتور أشرف زكي، مطالبة النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة أي شخص يتطاول على الفنانين والوسط الفني.

وكانت ترفض أي شخص يسب الوسط الفني أو يوجه له أي إهانة، مؤكدة أنها أرادت أن تدافع عن الفن وزملائها الفنانين، قائلة إن "المهدي" كان من المفترض أن يذهب للنقيب ويأخذ حقه " وطالع لنا شخص عمال يعك وهو مريض وربنا يشفيه، والناس تعترض على كلامي فقط دون أن تقرأ ما أكتبه"، وأشارت حول النقيب أشرف زكي، أنه عليه ذنب أن هناك فنانين لا يعملون، بل أصبحت المقاييس مختلفة في اختيار الأدوار.