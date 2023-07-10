بدرية طلبة تفضح سر فنان شهير: بيكرهني وبيقطع رزقي وانتصار تُعلق بجرأة (تفاصيل)

فجرت الفنانة بدرية طلبة مفاجأة مدوية عن تعرضها للظلم على يد فنان شهير من زملاؤها في الوسط الفني، بعدما تسبب في استبعادها من عدة أعمال فنية، وذلك خلال تقديمها أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "من غير نفسنة" عبر قناة "هي" الفضائية، مع إنتصار ونوليا.

بدرية طلبة تشكو من فنان شهير يقطع رزقها ويستبعدها من الأعمال الفنية

وقالت بدرية طلبة: "تخيلي رجل يشعر بضيق من وجودي في عمل، ويطلب إقصائي وقطع رزقي، ووصل الأمر إلى أن أي عمل يعرض عليه ويتم ترشيحي له يرفض وجودي، لأنه مش بيحبني، مشيت من عمل واتنين بسببه، بس الأرزاق بتاعت ربنا".

بدرية طلبة وانتصار ونوليا

وعلقت انتصار على تصريح بدرية طلبة قائلة: "عدوك ابن كارك اللي بيعمل لطيف ويصطنع الضحكة دايمًا، ويجيبلك فطار معاه الصبح، ويقولك اللبس ده هياكل منك حتة، ينكشف بعد أول مطب صغير، اعرفوا الناس من كلامهم، ومش أي حد تقول عليه صاحبك وتدخله بيتك".

خالد الغندور: "بدرية طلبة كانت حلم حياتي وكنت في قصة حب قديمة مع انتصار"

وفاجأ الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور، الجمهور بتصريحه الأخير عن قصة الحب القديمة التي كانت تجمعه بالفنانة انتصار منذ سنوات طويلة أيام كاظم الساهر بحسب وصفه، وجاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على أولى حلقات برنامج "من غير نفسنة"، المذاع عبر شاشة "هي" الفضائية، وتقديم بدرية طلبة، وانتصار، ونوليا.

خالد الغندور وبدرية طلبة وانتصار ونوليا

قال خالد الغندور: "بدرية طلبة كانت حلم حياتي من زمان، وكان فيه قصة حب قديمة معروفة بيني وبين انتصار من أيام كاظم الساهر"، لتقاطعه انتصار: "قصة حب اَه غلطة عمري إن مكملتش للآخر"، بينما تفاجأت بدرية طلبة بتصريحه عنها، لتمسك بكليتها بدلًا من أن تمسك بقلبها تعبيرًا عن فرحتها.

متابعة تُكذب وجود قصة حب بين خالد الغندور وانتصار: "أنا أخته والكلام دا محصلش"

سرعان ما كذبت واحدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تُدعى خلود الغندور زاعمة أنها شقيقة خالد الغندور، وجود قصة حب قديمة تجمعه بالفنانة انتصار، إذْ قالت: "الكلام دا محصلش أساسًا أنا أخته والكلام دا فارغ"، ليرد عليها متابع آخر: "يمكن هو أخذها هزار وفاني تايم".