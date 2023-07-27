الرئيس التونسي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز

أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أن الخبز خط أحمر للتونسيين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على أزمة الخبز.

وخلال تفتيشه للقصر الحكومي في القصبة، ناقش الرئيس التونسي جلسات العمل مع رئيسة الوزراء نجلاء بودين رمضان ووزير المالية سهام بوديري نمسيه، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة توزيع الخبز، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بتصنيف المخابز.

وقال سعيد: "اليوم أصبح هناك خبز للفقراء وخبز للأثرياء وكأنها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب.. هناك خبز واحد للتونسيين، وينتهي الأمر".

كما نبه الرئيس إلى أن "الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلا أن الشعب على دراية بأنها عملية مقصودة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أين الهيئات المكلفة بمراقبة الأسعار؟ للأسف غير قائمة بدورها".

مطالب الشعب التونسي:

كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تطهير الإدارة خاصة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تمّ وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي، وفق نص البلاغ.

وشدد الرئيس في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على أن "الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام".

من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما، بنظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة.

وأشاد سعيد خلال اللقاء بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والإمارات، مشيرا إلى الفرص الواعدة المتوفرة لدى كلا البلدين لتطوير المزيد من الروابط التاريخية القائمة بينهما، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة، وتحلية المياه، والرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من القطاعات.