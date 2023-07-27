التربية الإيجابية ندوة تثقيفية بمدرسة الخضيرات الابتدائية بنجع حمادي

نظمت إدارة تضامن نجع حمادي شمالي قنا، ندوة تثقيفية بعنوان " التربية الإيجابية " و “علشان أولادكم” احسبوها صح " بقاعة اجتماعات مدرسة الخضيرات الابتدائية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لنشر الوعى والثقافة لبناء أبناء أفضل لمستقبل وطن أفضل.

حاضر خلال الندوة ممدوح مسلم مدير إدارة التضامن نجع حمادى، وإيمان القاضى رئيس قسم شئون المرأة بنجع حمادى، وفهمي حسانين مدير مدرسة الخضيرات الابتدائية، و عبد الرحيم صابر رئيس وحدة تضامن اجتماعي أولاد نجم القبلية، والشيخ على بدوى إمام وخطيب بإدارة أوقاف نجع حمادي.

شهد فعاليات الندوة، معلمي ومعلمات المدرسة وعدد من أهالي قرية الخضيرات والمهتمين، حيث تناولت الندوة التثقيفية التعريف بحملة " التربية الإيجابية" و التى تهدف إلى التعريف بأسس التربية الأسرية الإيجابية بمراحلها المختلفة، و حملة " علشان أولادكم احسبوها صح " والتي تتناول قضية عمالة الأطفال والتسرب من التعليم و زواج الأطفال القاصرات، وصحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي.

عقدت فعاليات الندوة تحت إشراف أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.