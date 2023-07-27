بنزيما يقود تشكيل الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي بالبطولة العربية

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو تشكيل الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، ضمن مواجهات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للاندية الأبطال.

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وعمر هوساوي وأحمد شراحيلي ومدالله العليان.

في خط الوسط: طارق حامد وإيجور كورنادو.

في الوسط الهجومي: جوتا ورومارينهو

في خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله وكريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد أمام الترجي التونسي كل من اسامة المرمش ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي وعوض الناشري ونغولو كانتي وفرحة الشمراني وصالح العمري ومروان الصحفي وهارون كمارا.

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