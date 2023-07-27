الزبادي وجبن البارميزان لديهم قدرة على تحسين الذاكرة.. دراسة توضح

تعد ذاكرتنا جزءًا لا يتجزأ من هويتنا ، ولكن مع تقدمنا في السن تتدهور حالة الذاكرة، بالنسبة للعديد من كبار السن، ويصبح التراجع خطيرًا لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على العيش بشكل مستقل، والتي تعد واحدة من أكبر المخاوف التي يواجهها البالغون مع تقدمهم في السن.

وكان العلماء يتعلمون المزيد عن قدرة دماغنا المذهلة على تغيير وتنمية روابط عصبية جديدة كل يوم ، حتى في سن الشيخوخة، يُعرف هذا المفهوم بالمرونة العصبية، من خلال البحث عن المرونة العصبية ، اكتشف العلماء أن سعة ذاكرتنا ليست ثابتة ، بل مرنة مثل البلاستيك.

الزبادي والجبن يعززان الذاكرة

كما اكتشفوا أن لدي كلا من الزبادي وجبن البارميزان قدرة على تحسين الذاكرة بشكل ملحوظ.

أجرى فريق من جامعة نورث كارولاينا الأمريكية تجربة على 169 شخصا مسنا؛ لمعرفة تأثير منتجات الألبان على قوة ذاكرتهم، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل البريطانية، وأعطى الفريق، للمبحوثين مادة اللاكتوباسيلس من نوع "إل جي جي" والمتوافرة في الزبادي، على مدار 3 أشهر متواصلة.

ووجد الفريق، أن الأشخاص الذين يعانون ضعف الذاكرة تنتشر بكتيريا البرافيتيلا في أمعائهم، ولكن بعد تناول المادة المذكورة انخفض معدل البكتيريا، ومعها زادت قدرتهم على التذكر، وفقا لنتائج اختبارات الذاكرة.

وخرجت الدراسة، بنتيجة جيدة وهي اقتراح تحليل مناسب لبكتيريا الأمعاء؛ لكشف صحة الإصابة بأي نوع من ضعف الذاكرة.

يذكر أن المادة المذكورة بجانب إمكانية تناولها في الزبادي أو جبن البارميزان، فهي متاحة على هيئة مغذيات باسمها المعروف "LGG".