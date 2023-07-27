وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشي

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة Mr/Paul wilfred رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشي “FIWFA”, والدكتور محمد العوضي رئيس الاتحاد المصري للعبة لمناقشة اجراءات اشهار الاتحاد المصري لرياضة كرة القدم للمشي ونشر اللعبة علي مستوي الجمهورية.

وتعد كرة القدم للمشي لعبة فريدة حيث تأسست عام ٢٠٠٨ بانجلترا وتضم ٢٦ دولة من مختلف دول العالم.

وتم تصميم اللعبة ليمارسها الرجال فرق ال٥٠ عاما والنساء فوق ال٤٠ عاما، ويتم ممارسة كرة قدم المشي بنفس قواعد كرة القدم العادية فيما يحظر الركض سواء بالكرة أو بدونها، كما يحظر الانزلاق والاحتكاك الجسدي الخشن، بينما لا يجوز لعب الكرة إلا حتى ارتفاع الخصر. وتهدف هذه القواعد إلى تجنب الإصابات والإجهاد البدني.

حضر اللقاء محمد السيسي، نائب رئيس مجلس الاداره، رضا حسن امين الصندوق، اللواء دكتور راضي عبد المعطي،عضو مجلس الادارة، كابتن ضياء المدير الفني للاتحاد، ك/احمد ابو الخير عضو مجلس الاداره، ا/محمد فلفله المدير التنفيذي للاتحاد، Mr/ Stuart james، رئيس لجنة الحكام، Mr/Leslie John Burges، المحاضر الفني، و اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.