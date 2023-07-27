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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لسان السجائر الإلكترونية.. مرض جديد يهدد حياة المدخنين|طبيب يحذر

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

حذر طبيب أسنان تجميلي من مرض جديد ينضم إلى قائمة الآثار الجانبية التي يسببها التدخين الإلكتروني ويُعرف بإسم "لسان السجائر الإلكترونية".

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ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار طبيب الأسنان إلى أن الإصابة بمرض لسان السجائر الإلكترونية تحدث عندنا تبدأ في فقدان حاسة التذوق بسبب الإفراط في استخدام السجائر الإلكترونية وتناولها بنكهات مختلفة.

لسان السجائر الإلكترونية

وفي السياق ذاته، اقترح استطلاع عام 2022 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 85% من الشباب يستخدمون السجائر الإلكترونية المنكهة، وغالبا ما تكون نكهات الفواكه والنعناع.

 

كما أثبتت دراسة علمية حديثة أيضا أن 40% من الشباب سيتوقفون عن التدخين الإلكتروني إذا تم حظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وغالبا ما تحصل هذه السجائر الإلكترونية على مذاقها الحلو من السكر المضاف وكحول السكر، والذي ثبت منذ فترة طويلة أنه يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ووجدت دراسة أخرى سابقة أن أولئك الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بأمراض اللثة.

 

وبحسب الطبيب، يأتي لسان السجائر الإلكترونية مع العديد من الآثار الجانبية غير السارة، بما في ذلك جفاف الفم وحتى الفقدان الكامل للتذوق، مشيراً إلى أنه أثناء محاولتك التخلص من هذه العادة، ركز على علاج الأعراض، بالإضافة إلى شرب المزيد من الماء لمنع الجفاف وإعطاء الأولوية لنظافة الفم، حيث إن تنظيف الأسنان بانتظام بالفرشاة وتنظيف لسانك باستخدام مكشطة اللسان يمكن أن يساعد.

 

وبمجرد أن تعالج الأعراض، في النهاية، فإن أفضل شيء لمنع الإصابة بمرض لسان السجائر الإلكترونية في المستقبل هو الإقلاع عن التدخين أو تقليله

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