الصفاقسي يسقط أمام الشرطة العراقي في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

تعرض فريق الصفاقسي التونسي للخسارة بهدف من دون رد أمام الشرطة العراقي بعد انتهاء اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية.





ويعد هذا اللقاء هو الثاني في البطولة بعد المواجهة الأولى التي جمعت السد القطري أمام الوداد المغربي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويشهد اليوم الخميس إقامة أربعة لقاءات اليوم الخميس لحساب البطولة على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي.

تواجد الزمالك ..

ومن المقرر أن يبدأ نادي الزمالك مشواره في منافسات البطولة العربية بملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يواجه مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يلتقي النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الأبيض في منافسات البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.