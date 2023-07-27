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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لعبة الفلاى بورد تتألق وتضىء سماء الغردقة

الفلاى بورد
الفلاى بورد

شهدت عدد من فنادق الغردقة عروض لعبة الفلاى بورد ليلا  وجذبت عدد من السياح الأجانب لمشاهدة تألق مجدي عبد الغني لاعب الفلاي بورد الشهير على الشواطئ والتي اضائت سماء الغردقة في حركات استعراضية نالت إعجاب وتشجيع تصفيق السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

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كشف علاء الدين محمود مدير عام إحد الفنادق السياحية بالغردقة بأن عدد من الفنادق و المنتجعات السياحية نظمت عروض الفلاى بورد والشهير بالرجل الطائر في حركات استعراضية ليلا اضاءت الشواطئ، و جذبت السياح الأجانب من جنسيات مختلفة والتي تفاعلت على أنغام الموسيقى.

وأكد محمود  أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى لمدينة الغردقة حيث يحرص السياح على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة.

ومن جانبه أشار مجدي عبد الغني لاعب الفلاي بورد أن لعبة الفلاى بورد، هي استعراض بعمل حركات اثناء الطيران بواسطة  خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر

الفلاى بورد 
الفلاى بورد
الفلاى بورد 
الفلاى بورد 
الفلاى بورد 
الفلاى بورد

 

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