«بيك الباتروس بالاس الغردقة» يحتفل بالعيد السنوى الخامس عشر

احتفل منتجع «بيك الباتروس بالاس الغردقة» بالعيد السنوى الخامس عشر له داخل فنادق مجموعة بيك الباتروس بالغردقة وقد عبر النزلاء داخل المنتجع عن سعادتهم بمرور العام الخامس عشر على افتتاحه وأشادوا بالتطور الذى شهده المنتجع على صعيد الأجنحة الفندقية وحمامات السباحة، فضلاً عن إطلالة مباشرة على البحر الأحمر والمطاعم الجديدة على البحر..

وأكد رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس الفنادق، أهمية الاحتفال دوما بالعيد السنوى لكل منتجعات المجموعة حرصا منا على تكريم الموظفين داخل المنتجع عن عطائهم طوال العام وكذا الاحتفال مع رواد المنتجع الدائمين من السياح من مختلف الجنسيات فى حفلات ضخمة تعد خصيصا لهذا اليوم.

الجدير ذكره أن منتجع «بيك الباتروس بالاس بالغردقة» قد حصد العديد من الجوائز العالمية سواء من موقع الحجوزات العالمى «بوكينج دوت كوم» ومن كبريات شركات السياحة الألمانية.