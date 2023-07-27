الصفاقسي تحت قيادة حسام البدري يخوض أولى مواجهاته بالبطولة العربية

يخوض فريق الصفاقسي الآن مواجهاته الأولى في منافسات البطولة العربية لكرة القدم في نسختها الحالية المسماة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أمام الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بدولة السعودية.





ويشارك الصفاقسي في البطولة العربية ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم الترجي التونسي بجانب اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

وحسم فريق الصفاقسي التونسي تحت القيادة الفنية لحسام البدري، تأهله إلى دور المجموعات من البطولة على حساب الهلال السوداني في التصفيات المؤهلة لها.



وأعلن نادي الصفاقسي التونسي تولي حسام البدري المهمة الفنية 25 مارس الماضي، ليقود الفريق على مدار 16 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق 5 انتصارات ، مع تلقيه 5 هزائم و6 تعادلات.

ويشهد اليوم الاففتاحي للبطولة العربية ، إقامة أربعة لقاءات اليوم الخميس لحساب مرحلة دور المجموعات على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي والذي انتهى بالتعادل السلبي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي .

مشاركة الزمالك ..

ويبدأ فريق الزمالك مواجهاته في منافسات البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غدا الجمعة ثم ملاقاة الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الأبيض في المباراة كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.